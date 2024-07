Presa appuntamenti: significato e vantaggi per il tuo business

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si possono organizzare degli appuntamenti con i clienti per vari motivi. C’è chi opta per questa formula per avviare delle presentazioni di vendita, così da effettuare delle dimostrazioni al potenziale cliente, che può vedere in azione il prodotto o il servizio.

C’è anche chi sceglie di organizzare degli appuntamenti per fornire assistenza tecnica o per offrire delle consulenze di tipo professionale.

La presa degli appuntamenti deve essere gestita da personale specializzato, che con l’uso di appositi software può creare un programma che poi gli addetti dovranno seguire, in base al tempo da dedicare a ogni singolo cliente.

Migliorare la vendita

Prendere un appuntamento con un potenziale cliente può aiutare a migliorare l’efficacia della propria attività di vendita.

In primis non ci si ritrova a contattare casualmente al telefono dei clienti, che potrebbero essere non interessati al prodotto o al servizio che si vuole vendere. Al contrario ci si relaziona con persone che hanno già mostrato il loro interesse, al punto tale da organizzare un appuntamento per una dimostrazione.

Inoltre ci si può preparare meglio.



Avendo determinate informazioni sui clienti si possono gestire le presentazioni in maniera mirata, dando il focus a quelle che sono le caratteristiche del prodotto che potrebbero risolvere i problemi dei propri clienti.

Su misura per il cliente

Organizzare un appuntamento è l’opzione perfetta per chi vuole mettere il cliente a proprio agio. L’appuntamento viene preso in orari e in giorni in cui il potenziale cliente è più disponibile. Ciò lo rende di solito più sereno e ricettivo alle proposte di vendita.

Inoltre il venditore ha la possibilità di conoscere di più sul cliente, prendendo tutto il tempo necessario per esplorare i suoi bisogni e valutare se ci sono altri prodotti e servizi che gli si possono proporre. Si possono così ottenere risultati migliori da un singolo appuntamento.

Il fattore umano

Durante un appuntamento si ha l’occasione di conoscersi dal vivo, in un rapporto faccia a faccia che mette al centro il fattore umano. Altri sistemi al contrario possono risultare più freddi e distanti.

La connessione che si instaura tra venditore e cliente può dare ottimi frutti. Si ha modo di costruire un rapporto di vera fiducia, e che può proseguire nel tempo. Un cliente soddisfatto potrebbe tornare a rivolgersi allo stesso venditore nel corso del tempo.

In più proprio perché ci si incontra dal vivo è possibile che il cliente possa dare maggiori feedback, informando il venditore su che tipo di prodotto o servizio stia cercando per le sue esigenze.