'Autotrasporto, i 500 milioni del Governo restituiscono solo ciò che è stato tolto'

'Togli a un uomo il necessario per sopravvivere per alcuni mesi e poi, gradualmente, riconcedi a quell'uomo anche solo una parte di quanto ingiustamente sottratto e aspettati pure di essere ringraziato. E' questo, per semplificare all'estremo, quello che sta accadendo nel mondo dell'autotrasporto con l'ormai annosa questione dei 500 milioni di euro destinati a compensare le aziende con veicoli Euro V ed Euro VI alle quali sono stati tolti i rimborsi delle accise ordinari e che non riceveranno il rimborso del secondo trimestre'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini.'In base all'ultimo Decreto Aiuti, questi 500 milioni sono in Gazzetta Ufficiale, ma per usufruire del credito di imposta occorrerà ancora tempo. E' in corso infatti l’iter previsto dalle normative comunitarie e nazionali terminato il quale, banalmente, occorrerà poi attendere l'emanazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate.