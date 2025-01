Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Gli incentivi stanziati dal governo per aiutare le imprese nel rinnovo del parco veicolare sono andati esauriti in pochi minuti. Ram spa, la società del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha infatti pubblicato online i contatori delle somme prenotate dalle imprese di autotrasporto che hanno fatto domanda per gli incentivi agli investimenti effettuati per l’anno 2024 per l'acquisto di mezzi tecnologici e tecnologicamente avanzati. I fondi, pari a 25 milioni di euro, sono stati largamente sforati dalle richieste pervenute. E' evidente dunque che le risorse messe in campo dal ministro Salvini sono state del tutto insufficienti'. A parlare è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini.

'Se è vero che l'Italia è uno dei Paesi col parco veicolare più datato e se è vero che il processo di transizione ecologica rappresenta una priorità, allora alle parole occorre far seguire interventi concreti conseguenti - continua Cinzia Franchini -. Da parte delle aziende di autotrasporto la volontà di seguire la strada del rinnovo dei mezzi è evidente e l'adesione massiccia alla richiesta di benefici lo dimostra, ma questo atteggiamento virtuoso viene frustrato dalla mancanza di risorse. I 2,5 milioni messi in campo per veicoli a trazione alternativa sono stati sforati del 151%, i 15 milioni per la rottamazione dei mezzi pesanti sono stati superati del 161%, i 7,5 milioni per rimorchi e semirimorchi addirittura le richieste sono state pari al 249%. Sappiamo bene che l'ultima Manovra aveva ipotizzato uno stanziamento di 100 milioni di euro all'anno con questo fine, ma poi l'ipotesi è sfumata. Davanti agli ambiziosi e a nostro avviso poco realistici obiettivi indicati dall'Europa (immatricolazione di solo camion elettrici entro 15 anni), l'Italia è tenuta a potenziare il sistema di incentivi pubblici'.