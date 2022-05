'Autotrasporto Sardegna, irresponsabile minacciare un Fermo'

'In questo momento ventilare un fermo dell'autotrasporto in Sardegna non solo è inutile, ma danneggerebbe l'economia di un territorio del quale gli autotrasportatori sono parte integrante e responsabile. All'avvio della campagna estiva è inimmaginabile pensare di bloccare l'isola e, quindi, chi lo ipotizza lo fa per logiche che poco hanno a che vedere coi problemi reali e concreti che gravano sul nostro settore'. A parlare è Cinzia Franchini la portavoce di Ruote Libere il raggruppamento autonomo di piccole e medie imprese dell'autotrasporto. 'Certamente dire no al fermo dell'autotrasporto non significa affatto non riconoscere le difficoltà che stanno rendendo la vita impossibile a tante aziende del territorio. Siamo stati i primi ad affermare che il protocollo sottoscritto dalle associazioni di categoria che siedono all'Albo con la viceministra Bellanova sarebbe stato un fallimento e così è stato e siamo stati i primi a chiedere un tetto al prezzo del carburante, che vada oltre al taglio delle accise, per interrompere la spirale di speculazioni che hanno provocato e stanno tutt'oggi determinando aumenti ingiustificati del gasolio, ma anche del costo dei traghetti - continua Cinzia Franchini -.