'Autotrasporto, speculazioni carburante: subito un tetto a prezzo gasolio'

'Si è chiusa ieri la procedura per presentare l'istanza per ottenere il bonus gasolio, una conclusione che ne certifica il fallimento. Come era prevedibile, infatti, è emersa tutta la complessa, laboriosa e mal strutturata architettura pensata dal MIMS col plauso delle vecchie organizzazioni di rappresentanza che siedono all'Albo'. A parlare è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini.'La somma di complicazioni a cui hanno dovuto far fronte gli autotrasportatori ha portato in alcuni casi a non riuscire nemmeno a presentare la domanda e, del resto, gli inviti rivolti da alcune associazioni ad inviare ridicole mail di autotutela rispetto a possibili errori che possano inficiare l'ottenimento dei fondi, dimostrano la inadeguatezza del meccanismo. Tant'è vero che da una prima stima sono circa 3.000 le pratiche presentate che probabilmente rimarranno escluse dal rimborso, circa il 10% delle domande complessivamente inoltrate - continua Cinzia Franchini -.'Intanto il Governo ha prorogato il taglio accise fino al 18 novembre e con ogni probabilità la misura verrà confermata almeno fino a fine anno: questo significa da un lato per gli autotrasportatori l'impossibilità di procedere con il rimborso accise ordinario sospeso, dall'altro continuare ad applicare senza correttivi una misura che non ha fermato la speculazione, col costo del carburante alla pompa oggi di nuovo vicino ai 2 euro al litro col prezzo al barile sceso intorno agli 85 dollari. In attesa della nomina di un nuovo ministro, al quale chiederemo da subito il ripristino proprio del rimborso ordinario accise, ribadiamo la necessità di intervenire in termini strutturali fissando un prezzo massimo al gasolio per arginare speculazioni che evidentemente il Governo sinora non è riuscito a controllare'.