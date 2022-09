'Bonus carburanti, domande al via tra difficoltà di accesso e click day: autotrasportatori umiliati'

'Ha preso il via ieri, con un ritardo a dir poco vergognoso, il meccanismo legato al rilascio del bonus (credito di imposta) sul gasolio, acquistato nel primo trimestre 2022. Un ritardo che davvero le aziende di autotrasporto, piegate dal caro-carburante, non meritavano, così come non meritano oggi di dover essere costrette ad entrare in una selva burocratica che sembra essere stata pensata proprio per scoraggiare le richieste di un rimborso che fino a pochi mesi fa era automatico. Da registrare anche la difficoltà nell'accesso alla piattaforma appositamente predisposta dall'Agenzia delle Dogane, tanto che per tutta la giornata di ieri non è stato possibile accedere al portale con la CNS (Carta nazionale servizi), una opzione prevista ma non disponibile nei fatti, con molti autotrasportatori costretti così a dotarsi all'ultimo momento dello Spid'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini.