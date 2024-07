'Brennero, blocchi in Austria, soliti problemi. E in Italia va pure peggio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A14 BO Casalecchio dalle 22 alle 06 dal 4 al 5 luglio; tratto chiuso tra Aglio km 255 e Bivio A1-Variante dalle 21 alle 06 sempre il 4 e 5 luglio per lavori; Badia in entrata chiuso al traffico dalle 21 alle 06 sempre oggi e domani verso Bologna per lavori e ancora nelle stesse date tratto chiuso tra Modena Nord e Modena sud dalle 22 alle 06 per lavori. Insomma un elenco infinito che chiunque può consultare sul sito delle società autostradali'.

'E così, mentre ci si occupa del tema Brennero con risultati nulli, i veri problemi si fanno sempre più pressanti. Le autostrade italiane continuano ad essere costosissime, con i pedaggi gravati addirittura da aumenti, spesso vietate agli autocarri o con obbligo di uscita e entrata per molte tratte. Una vera e propria via crucis per gli autotrasportatori, resa, come sempre, ulteriormente complicata dall'aumento dei vacanzieri e con il nodo dei rimborsi pedaggi paralizzato, per non scontentare i potentati che ben conosciamo - chiude Cinzia Franchini -. Difficile immaginare uno scenario peggiore, eppure tutto questo avviene con il beneplacito delle associazioni, evidentemente incapaci di rappresentare la sofferenza delle imprese'.