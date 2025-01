Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per quanto riguarda i pedaggi, a ristoro dei costi di costruzione, manutenzione e gestione dell'opera autostradale, l'utente che utilizza l'infrastruttura è tenuto a pagare un determinato importo. Lungi peraltro dall'essere un prezzo determinato dal mercato, le tariffe praticate dalle società concessionarie sono regolamentate dallo Stato'. E' questa la risposta giunta via Pec da Autostrade del Brennero spa ad un'imprenditrice associata a Ruote Libere che chiedeva la possibilità di essere rimborsata del costo dei pedaggi per i frequenti disservizi autostradali legati agli incollonamenti e conseguenti ritardi nella consegna delle merci per la presenza di cantieri, sia in direzione Nord da Trento verso il Brennero, sia in direzione sud da Brennero verso Bolzano.

Di fatto la società autostradale del Brennero afferma di 'comunicare tempestivamente' sul proprio sito e sulla propria App i problemi legati alla viabilità e quindi di non ritenere di dover nulla agli utenti, in particolare gli autotrasportatori, che subiscono ritardi nelle consegne.'La risposta ricevuta dalla nostra associata lascia davvero basiti - spiega la presidente di Ruote Libere Cinzia Franchini -. E' evidente che gli utenti dell'autostrada pagano per un servizio e, a fronte di un disservizio così palese, dovuto peraltro alla presenza di cantieri programmati e non a incidenti o eventi eccezionali imprevisti, non si vede perché debbano pagare. Questo è tanto più vero quanto dimostrato dal fatto che altre concessionarie autostradali, a partire da Autostrade per l'Italia, prevedono cashback del pedaggio a partire da 10 minuti di ritardo dovuto a lavori sulla rete di Autostrade per l'Italia, gli utenti hanno diritto ad un rimborso fino al 100% del pedaggio. Da considerare infine che il ristoro sul pedaggio è davvero la misura minima e simbolica per un autotrasportatore che - a causa delle fila in autostrada - si vede sforare i tempi di guida e riposo e non consegna la merce in tempo al cliente. Parliamo di un danno enorme e il rimborso del prezzo del pedaggio è davvero il minimo dovuto'.