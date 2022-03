Carburante alle stelle, Ruote Libere: 'Stop dei tir sarà spontaneo'

Ruote Libere non aderisce all'iniziativa di Trasportunito di sospendere i servizi lunedì prossimo ma assicura che tanti mezzi resteranno fermi nei capannoni e nei piazzali. Lo spiega all'Agi Cinzia Franchini, portavoce di Ruote Libere.'Non si tratta di aderire o meno, semplicemente molti autotrasportatori non riusciranno a far partire i propri autocarri e tir. Quanti hanno ottenuto aumenti dai committenti potranno lavorare ma la maggioranza di noi con l'attuale rialzo del costo del carburante non riesce proprio a mettere in moto il mezzo. Non obbligheremmo nessuno a non operare nè siamo favorevoli ai blocchi del traffico, ma sappiamo che la situazione è drammatica. Con il prezzo attuale del gasolio non si va avanti'.Secondo Franchini, gli 80 milioni ottenuti nell'incontro della scorsa settimana con la viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova, non hanno nulla a che fare con il caro-gasolio e non hanno risolto i problemi: 'C'è una forte rabbia tra i trasportatori e molti scavalcano le associazioni e decideranno di fermarsi'. Le conseguenze potrebbero essere pesanti: 'Temo che verranno a mancare prodotti nei supermercati ma anche perchè la situazione è drammatica per i committenti: tante imprese si stanno fermando per mancanza di materie prime'.