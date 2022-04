'Costi dell'autotrasporto, ecco perchè l'Italia non è competitiva'

L'autotrasporto italiano, un tempo fiore all'occhiello dell'economia del nostro Paese, oggi è letteralmente messo all'angolo nello scacchiere del mercato europeo. A dirlo è uno studio promosso dal Comitato centrale dell'Albo dell'autotrasporto che ha analizzato i dati di sette Paesi europei (Germania, Spagna, Francia, Polonia, Romania, Lituania e Slovenia) oltre all’Italia, su costi di esercizio, situazione fiscale e contributiva per le imprese, prezzi di mercato sulle rotte internazionali e prezzi della vezione per le tratte nazionali. Come anno di riferimento è stato preso il 2019 perché non ancora influenzato dagli effetti negativi della pandemia da Covid-19. Lo studio ha messo a confronto imprese che concorrono sullo stesso mercato, ovvero quello della vezione su tratte internazionali e i veicoli combinati motrice-semirimorchio di massa complessa superiore a 26 tonnellate.'I numeri della ricerca sono impietosi.'Insomma in un mercato competitivo come quello europeo, l'Italia si colloca dunque tristemente fuori mercato, non solo con i Paesi dell'est ma anche rispetto a Francia, Spagna e Germania. A certificarlo, paradossalmente, è proprio uno studio commissionato da quell'Albo dove siedono le associazioni di rappresentanza che avrebbero dovuto e dovrebbero tutelare le imprese italiane. Impegnate a difendere le proprie strutture e a erogare servizi redditizi che garantiscono laute commissioni, come le riduzioni sui pedaggi autostradali, le vecchie associazioni hanno abdicato completamente al loro ruolo e i numeri ancora una volta lo dimostrano. Ruote Libere ribadisce la necessità di un rinnovato impegno del Governo italiano a richiedere con forza in Europa una effettiva armonizzazione dei costi operativi del nostro settore, a partire proprio dal costo del carburante oltre che al costo del lavoro e al peso della fiscalità. Pensare di poter correre con i competitor europei con addosso una zavorra insostenibile significa continuare ad illudere e a prendere in giro i piccoli e medi imprenditori'.