Da Latina a Fiano Romano, 4 ore di viaggio: infrastrutture al collasso

'Come denunciato da un nostro associato, partendo da Latina si impiegano spesso fino a 4 ore per arrivare all'altezza di Fiano Romano appena sopra Roma - continua Franchini -.

Di fatto traffico, cantieri e immancabili incidenti costringono gli autotrasportatori a terminare le proprie ore di guida (ricordo che il periodo di guida consecutivo non può superare le quattro ore e mezza) per percorrere poco più di 120 chilometri. Un fardello che grava sia sulle strade provinciali e statali, sia sulle autostrade, con costi enormi per gli autotrasportatori che vedono impennare i tempi dei viaggi e, quindi, di consegna. I limiti della rete infrastrutturale sono evidenti: dalla semplice assenza di adeguate aree di sosta alle ormai perenni promesse irrealizzate sulle grandi opere, penso all'autostrada Tirrenica, alla Cispadana o alla Bretella Cisterna-Valmontone, delle quali si parla vanamente da decenni'.

'Ecco allora che ci si concentra su opere spot e da vetrina come il progetto del Ponte sullo Stretto o su polemiche legate alla carenza di autisti. Il problema della mancanza di autisti esiste, ma gli autotrasportatori, se adeguatamente pagati, non mancherebbero e, parallelamente, è chiaro come le grandi opere non possano prescindere dal mettere mano alle urgenze di una rete al collasso. Constatazioni evidenti a tutti ma che il Governo, con la complicità di un vecchio sistema associativo silente, finge di dimenticare'.