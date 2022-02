'Flop tavolo autotrasporto: settore in ginocchio e senza rappresentanza'

'Come era prevedibile l'incontro tra le associazioni di categoria che siedono all'Albo dell'autotrasporto e il viceministro Bellanova sul tema del caro carburante si è chiuso con un nulla di fatto. Nonostante l'emergenza drammatica che il settore sta vivendo da mesi, accentuata dal rialzo sproporzionato del gasolio, il tavolo ministeriale non ha prodotto oggi alcuna azione concreta. Tale realtà è l'ennesimo segnale da un lato di quanto le associazioni di categoria siano scollegate con la realtà che sono chiamate a rappresentare, dall'altro della loro incapacità di portare a casa provvedimenti essenziali per la sopravvivenza stessa delle imprese di autotrasporto'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini che interviene sul Tavolo tenutosi questa mattina 'Le stesse associazioni che pochi giorni fa esultavano per l'ennesimo stanziamento milionario sul tema della formazione, oggi osservano impassibili la paralisi del Governo.