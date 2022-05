'I 500 milioni per i camion meno inquinanti bloccati dal de minimis'

'Mentre l'Albo dell'Autotrasporto celebra se stesso alla manifestazione di apertura del Transpotec, il salone del trasporto e della logistica, a Milano, gli imprenditori devono fare i conti con l'ennesima beffa. Il presidente del coordinamento unitario Unatras e di Confartigianato Trasporti, Genedani, conferma, come da noi annunciato nel silenzio generale, la totale liberalizzazione dell'accesso al mercato per esercitare la professione di autotrasportatore. Dal prossimo 21 maggio, basterà infatti dimostrare 'il possesso' anche di un solo veicolo indipendentemente dalla sua classe ambientale, smentendo così nei fatti anni di chiacchiere sulla necessaria svolta ambientale. Come se tutto ciò non bastasse per ora gli imprenditori non potranno contare nemmeno sui famosi 500 milioni promessi dal Governo come ristoro per il mancato rimborso delle accise ordinarie per il secondo trimestre'. A parlare è la presidente dell'associazione Ruote Libere, Cinzia Franchini.