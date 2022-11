'Mafia nell'autotrasporto: prime parole Meloni fanno ben sperare'

'Il tema legato alle infiltrazioni mafiose è stato al centro dell'agenda del Governo nel primo Consiglio dei Ministri di ieri e questo, insieme alle parole pronunciate della premier Giorgia Meloni, in occasione della fiducia ottenuta dal Parlamento, fa ben sperare. Il problema non si esaurisce di certo nel dibattito sul carcere ostativo, comunque importante poiché evita a boss di primo piano di uscire dai penitenziari, ma deve essere accolto con favore il generale interesse del Governo rispetto alla lotta al radicamento mafioso, un focus piuttosto inedito rispetto alle dichiarazioni spesso di circostanza del passato'. A intervenire in questi termini è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini.'Questa attenzione lascia spazio alla speranza che davvero la lotta alla criminalità organizzata trovi la giusta collocazione rispetto al mondo dell'autotrasporto, un settore che ha proprio nel radicamento mafioso la sua prima e gravissima malattia.'Certamente quello che il Governo ha davanti è un percorso complesso ma l'attenzione dimostrata in queste prime battute è un buon inizio. Se è vero che nell'autotrasporto oggi la situazione è compromessa, come ogni relazione semestrale della Dia ci conferma da anni, se è vero che il problema non è mai stato affrontato in modo davvero efficace, non significa che non sia possibile un cambio di passo, quantomeno per lavorare in una strada che abbia nel fare una vera pulizia nel settore il proprio obiettivo ultimo. E l'associazione che presiedo certamente non farà mancare il proprio fattivo contributo in questa direzione' - chiude Cinzia Franchini.