Ruote Libere, Franchini: ‘Stangata carburanti, autotrasportatori prime vittime’

'Le prime vittime dell'aumento spropositato del carburante sono gli autotrasportatori ma, paradossalmente, viviamo in un Paese nel quale viene scaricata su di loro, proprio perché più deboli e non adeguatamente rappresentati, la responsabilità degli aumenti dei prezzi della merce sugli scaffali. Un modo per celare le grandi speculazioni che - come sempre - vengono messe in campo nei momenti di crisi'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini. 'Il confronto dei prezzi del gasolio tra gennaio 2021 e oggi mostrano un aumento netto di oltre il 25%. Calcolando che per una azienda di autotrasporto il costo del carburante incide per circa un terzo dei costi complessivi, sarebbe ragionevole ipotizzare un aumento del servizio vicino al 10% - continua Cinzia Franchini -. Così non è stato. Lo dicono i nostri associati e lo sanno benissimo le tante aziende di autotrasporto italiane.