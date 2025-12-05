È morto il cantante Sandro Giacobbe

Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e con grande coraggio da oltre dieci anni era in lotta con un tumore.

Cantautore di grande livello con brani quali 'Signora mia' e 'Gli occhi di tua madre', è rimasto per mesi nelle hit parade nazionali ed estere negli anni '70 e '80. Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Nel comune rivierasco aveva giocato al calcio nella squadra locale prima di arrivare alla Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro.