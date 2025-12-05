Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

È morto il cantante Sandro Giacobbe

È morto il cantante Sandro Giacobbe

È morto nella sua abitazione di Cogorno, aveva 75 anni

1 minuto di lettura

Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e con grande coraggio da oltre dieci anni era in lotta con un tumore.

Cantautore di grande livello con brani quali 'Signora mia' e 'Gli occhi di tua madre', è rimasto per mesi nelle hit parade nazionali ed estere negli anni '70 e '80. Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Nel comune rivierasco aveva giocato al calcio nella squadra locale prima di arrivare alla Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Modena, domani apre al pubblico la mostra su De Chirico

Modena, domani apre al pubblico la mostra su De Chirico

Massimo Zamboni (CCCP) racconta a Modena il suo appennino

Massimo Zamboni (CCCP) racconta a Modena il suo appennino

Un progetto fotografico per riflettere sulla pena di morte. Solomita e Montebugnoli insieme

Un progetto fotografico per riflettere sulla pena di morte. Solomita e Montebugnoli insieme

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Serramazzoni, Gabriele Sorrentino ci porta ai tempi della fondazione di Mutina

Serramazzoni, Gabriele Sorrentino ci porta ai tempi della fondazione di Mutina

Modena capitale dell'oratorio musicale: il 4 dicembre doppio appuntamento di Grandezze e Meraviglie

Modena capitale dell'oratorio musicale: il 4 dicembre doppio appuntamento di Grandezze e Meraviglie

Destinazione imprevista: con Massimo Bellini l'addio è un viaggio in Irlanda

Destinazione imprevista: con Massimo Bellini l'addio è un viaggio in Irlanda

Vignola, Post Contemporary Corporation in concerto

Vignola, Post Contemporary Corporation in concerto