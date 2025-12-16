Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo, a Natale i Presepi al castello di Montecuccolo raddoppiano

Raffaella Guidetti contribuisce con un originalissimo presepe già esposto nel passato a Verona. Luigi Rivasi invece propone la suggestiva adorazione dei pastori

Anche quest'anno il castello di Montecuccolo, che nel periodo invernale è visitabile al sabato e alla domenica, farà un'apertura straordinaria in occasione delle festività natalizie. Infatti dal 27 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni sempre dalle 11 alle 17 orario continuato, sarà possibile accedere alle sale del maniero e gustare i diversi percorsi museali da esse ospitati.

Con una sorpresa in più. Come di consueto l'apprezzatissima mostra permanente dei presepi dell'artista Giuseppe Ricci, ambientati nei borghi del Frignano e nella vecchia civiltà contadina, viene affiancata da un ulteriore spazio espositivo dove sarà possibile ammirare una mostra collettiva di alcuni dei più importanti e conosciuti artisti specializzati nella riproduzione di scene originali ispirate alla Natività.

Antonio Pigozzi e Silvia Gigli espongono alcune delle loro opere che si richiamano alla vita di San Francesco mentre Raffaella Guidetti contribuisce con un originalissimo presepe già esposto nel passato a Verona. Luigi Rivasi invece propone una suggestiva adorazione dei pastori mentre Azeglio Babbini arricchisce la sala con le sue sculture in terracotta.

Montecuccolo si conferma quindi una piccola patria dei presepi, riuscendo a creare una felice ed equilibrata unione di suggestioni tra gli spazi naturali dell'Appennino, quelli architettonici di un castello medievale e le atmosfere spirituali e immaginifiche che promanano dai piccoli capolavori ispirati alla nascita del Signore Gesù Cristo.

