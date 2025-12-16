Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Icone 2002 – 2013: la memoria del writing che ha cambiato Modena

Icone 2002 – 2013: la memoria del writing che ha cambiato Modena

Dal 20 dicembre 2025 a Gate 26A una mostra ripercorre dieci anni cruciali di sperimentazione urbana

1 minuto di lettura

Da sabato 20 dicembre 2025 Gate 26A, in via Carteria 26A a Modena, ospita .ICONE 2002 – 2013, una mostra che rilegge e restituisce al presente l’esperienza di ICONE, progetto cardine per la cultura del writing e dell’arte urbana. L’inaugurazione è prevista alle 18.30. Attraverso documenti, immagini e materiali d’archivio, l’esposizione racconta un ciclo irripetibile che ha collocato Modena all’interno di una rete internazionale di pratiche artistiche e sperimentazioni urbane. Nato dall’iniziativa di Pietro Rivasi, Gianmario Sannicola e Francesco Bevini, ICONE ha operato tra il 2002 e il 2013 come piattaforma informale ma estremamente incisiva, capace di attrarre in città writers, artisti visivi, fotografi e musicisti legati alle sottoculture underground. 


La mostra .ICONE 2002 – 2013 attraversa dieci edizioni e scelte non sempre consapevoli, arrivando a interrogare il presente: nuove forme, nuovi spazi, una diversa maturità critica. In esposizione una vera e propria “collezione di attimi” — per citare i Negazione — composta da fotografie, documenti, materiali d’archivio, sperimentazioni e relazioni umane che hanno contribuito a rendere Modena un nodo nevralgico delle culture urbane.


.ICONE 2002 – 2013 non è solo un’operazione di memoria, ma un dispositivo critico che invita a riflettere sul ruolo del writing oggi, sulle politiche culturali legate allo spazio pubblico e su ciò che resta di un gesto capace di produrre immaginari, conflitti e possibilità. La mostra si inserisce nel programma di anteprima di Assedio 2026, organizzato da Urbaner in collaborazione con Mo’ Better Football, con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Fondazione di Modena. 

Stefano Soranna

Foto dell'autore

Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, domani apre al pubblico la mostra su De Chirico

Modena, domani apre al pubblico la mostra su De Chirico

Massimo Zamboni (CCCP) racconta a Modena il suo appennino

Massimo Zamboni (CCCP) racconta a Modena il suo appennino

Un progetto fotografico per riflettere sulla pena di morte. Solomita e Montebugnoli insieme

Un progetto fotografico per riflettere sulla pena di morte. Solomita e Montebugnoli insieme

Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide su Palazzo ducale

Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide su Palazzo ducale

Palio della Ghirlandina, il “Balsamico” diventa opera d'arte

Palio della Ghirlandina, il “Balsamico” diventa opera d'arte

Modena, in polisportiva Gino Nasi appuntamento con Parole e pennelli

Modena, in polisportiva Gino Nasi appuntamento con Parole e pennelli

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari