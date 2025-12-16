Icone 2002 – 2013: la memoria del writing che ha cambiato Modena

Da sabato 20 dicembre 2025 Gate 26A, in via Carteria 26A a Modena, ospita .ICONE 2002 – 2013, una mostra che rilegge e restituisce al presente l’esperienza di ICONE, progetto cardine per la cultura del writing e dell’arte urbana. L’inaugurazione è prevista alle 18.30. Attraverso documenti, immagini e materiali d’archivio, l’esposizione racconta un ciclo irripetibile che ha collocato Modena all’interno di una rete internazionale di pratiche artistiche e sperimentazioni urbane. Nato dall’iniziativa di Pietro Rivasi, Gianmario Sannicola e Francesco Bevini, ICONE ha operato tra il 2002 e il 2013 come piattaforma informale ma estremamente incisiva, capace di attrarre in città writers, artisti visivi, fotografi e musicisti legati alle sottoculture underground.





La mostra .ICONE 2002 – 2013 attraversa dieci edizioni e scelte non sempre consapevoli, arrivando a interrogare il presente: nuove forme, nuovi spazi, una diversa maturità critica. In esposizione una vera e propria “collezione di attimi” — per citare i Negazione — composta da fotografie, documenti, materiali d’archivio, sperimentazioni e relazioni umane che hanno contribuito a rendere Modena un nodo nevralgico delle culture urbane.





.ICONE 2002 – 2013 non è solo un’operazione di memoria, ma un dispositivo critico che invita a riflettere sul ruolo del writing oggi, sulle politiche culturali legate allo spazio pubblico e su ciò che resta di un gesto capace di produrre immaginari, conflitti e possibilità. La mostra si inserisce nel programma di anteprima di Assedio 2026, organizzato da Urbaner in collaborazione con Mo’ Better Football, con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Fondazione di Modena.

Stefano Soranna