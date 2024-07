A Montecreto inizia il Festival di Natura fragile

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il cartellone è stato presentato lo scorso 24 luglio presso la Fondazione di Modena e oltre al Teatro Pavarotti, la rassegna è sostenuta anche dalla Regione Emilia Romagna, e dalle collaborazioni delle associazioni Artisti Drama Aps e diverse compagnie teatrali e di danza.Per due settimane Montecreto, ma anche Fanano, vedranno un susseguirsi di appuntamenti per adulti e anche per bambini, col preludio avvenuto ieri sera presso la Casa dei Leoni di Pietra de “L'Iliade-Assedio” a cura della compagnia Cajka Teatro.

L'inizio vero e proprio del festival sarà domani col trekking musicale “Bach, concert in the green”con partenza dal Bar Sport. Il 28 il Parco dei Castagni si trasformerà in teatro e ospiterà lo spettacolo di danza “Short Stories/Ghershwin Suite” a cura di MM Contemporary Dance Company, che sarà replicato a Fanano il 29 presso la Corte Mancante.

Tra gli appuntamenti salienti, sempre al Parco dei Castagni il 30 luglio ci sarà “La scuola degli amanti” azione scenico musicale tratto da “Così fan tutte” di Mozart, mentre il 7 agosto a Riolunato in piazza Battilani nell'ambito di “Stralunato” verrà portata in scena “Nadia sotto la neve” dedicata alla ginnasta Nadia Comanec. L'11 agosto spazio ai bambini con “Montecreto Racconta” festa del racconto e della lettura dedicata a famiglie e bambini di ogni età. Tutti gli appuntamenti si possono trovare sulla pagina Facebook “Montecreto” negli spazi dedicati al festival “Natura Fragile” e sulla pagina Facebook di Cajka Teatro D'Avanguardia Popolare.

Stefano Bonacorsi