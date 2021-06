Ad AngelicA festival: un progetto in prima assoluta di Silvia Tarozzi

La 31esima edizione del festival AngelicA prosegue sabato 5 giugno, alle 19, con la violinista Silvia Tarozzi, che presenterà in prima assoluta il suo progetto Mi specchio e rifletto. Con lei, sul palco del Teatro San Leonardo, si esibiranno Valeria Sturba (voce, violino, theremin, elettronica e oggetti), Stefano Pilia (chitarra baritono), Edoardo Marraffa (sax tenore e sax sopranino) e Cecilia Stacchiotti (sintetizzatori, tastiere, voce e flauto traverso bansuri, uno dei più antichi strumenti della musica classica indiana).Violinista nota per le sue collaborazioni con celebri autori della musica contemporanea come Éliane Radigue, Philip Corner e Pascale Criton, Tarozzi è stata acclamata nel 2020 dalla stampa internazionale per l’album Mi specchio e rifletto: composto e inciso nell’arco di diversi anni, trasferisce la sensibilità sperimentale al suono della sua autrice a una forma-canzone che è stata definita “dentro e fuori dal tempo e dai generi”.Silvia Tarozzi è violinista, improvvisatrice, compositrice e cantante. Diplomata in violino, musica da camera e musica antica, la sua personale ricerca sul suono e sul gesto strumentale si esprime nelle numerose collaborazioni artistiche con compositrici e compositori del suo tempo, tra cui Pascale Criton, Éliane Radigue, Pauline Oliveros, Philip Corner, Cassandra Miller, Martin Arnold, Pierre-Yves Macé. E compone lei stessa per i propri progetti musicali. Si esibisce regolarmente in sale da concerto internazionali e Festival in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico.È la violinista dell’ensemble francese Dedalus, dedicato alla musica contemporanea sperimentale. Dal 2012 ha creato e dirige insieme a Giovanna Giovannini il Piccolo Coro Angelico, coro di ricerca vocale e musicale per bambini nato nell’ambito di Angelica/Centro di Ricerca Musicale di Bologna. Le sue incisioni discografiche sono uscite per etichette come New World Records, i dischi di angelica, Brocoli, Unseen Worlds e Potlach.