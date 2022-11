Al circolo Ribalta RibaltArtCafè: letteratura e musica

A dicembre presso il Centro Culturale Polivalente di Marano sul Panaro

Il Circolo Ribalta presenta tre giorni di RibaltArtCafè. Ribalta Contingent a sbarco selettivo. 2, 3 e 4 dicembre a Marano sul Panaro presso il Centro Culturale Polivalente - Via 1 Maggio. Venerdì 2 dicembre, alle 21m presentazione del libro UFO 78 (Einaudi) con WU MING. Dialogherà con l'autore, Ivano Gorzanelli.



Evento in collaborazione con la libreria indipendente Castello di carta. Sabato 3 dicembre, alle 21, presentazione del libro Note bandite con EN.RI-OT. Una raccolta degli articoli dei primi 3 anni della rubrica musicale apparsa sul settimanale Umanità Nova. L'autore dialogherà con il curatore di Stella Nera edizioni Marco Pandin. Accompagnamento musicale di Spartiti banditi. Domenica 4 dicembre, alle 17 concerto di Howie Reeve (folk, minimalismo, punk-hardcore, jazz) dall'Inghilterra e di Me boys (Bob Corn) (canzoni della tradizione irlandese ma non solo). Per tutti i tre giorni sarà attiva l'osteria popolare, venerdì e sabato dalle 19.30, domenica dalle 17.

Stefano Soranna





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.