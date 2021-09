Andrea Chiesi e 'La libertà delle erbacce - Piante pioniere, punk e luoghi abbandonati'. La presentazione si terrà a Modena domani alle 18 alla presenza dell'artista e del curatore Fulvio ChimentoLe nuove opere che completano la mostra “Natura vincit”. Verrà presentato il libro dedicato, a cura di Andrea Losavio, e il video realizzato da Andrea Nocetti e Giulia Caverni. L'allestimento, realizzato da Saggion-Paganello, mira a creare una stretta relazione tra le opere in mostra e la dimensione spaziale e spirituale del luogo. I soggetti rappresentati non sono più esclusivamente fabbriche in decostruzione, ma anche luoghi intimi in cui la forza del tempo agisce lasciando intravedere indizi di una potenziale rinascita. Rifacendosi alle sue esperienze formative, maturate nella controcultura dei primi anni Ottanta, Chiesi si misura con il ritorno delle piante pioniere nei luoghi abbandonati, come espressione di ribellione e di libertà della natura, che tende a sfuggire al controllo e alla coercizione: le erbacce sono come punk che occupano i luoghi abbandonati, trasformandoli in spazi liberi, espressione di ribellione culturale e sociale.