Anniversario Assemblea costituente: convegno per ricordare le 21 donne

In occasione del settantacinquesimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, il Centro Studi Femininum Ingenium e il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi propongono un interessante convegno, dedicato alla memoria delle ventuno straordinarie figure femminili che scrissero pagine indelebili della storia repubblicana italiana: “Le Madri della Patria: le donne della Costituente (1946-2021)”. L'evento si terrà domani, venerdì 1 ottobre, in modalità webinar sulla piattaforma Zoom, dalle 14.00 alle 18.30. Per seguirlo basterà visitare il sito del Centro Studi, cliccando sul link di riferimento Sarà una preziosa occasione, offerta agli esperti del settore, ma anche a semplici appassionati e curiosi, per rivivere le storie delle Costituenti, onde conoscerne meglio l'impegno e le battaglie politiche, in seno a una società ancora fortemente segnata, nei differenti ambiti del sociale, dell'economico e del culturale, da una netta predominanza dell'elemento maschile. Donne diversissime per estrazione sociale, per studi, per sensibilità e interessi, che si ritrovarono unite da una medesima missione, cioè quella di contribuire alla ricostruzione di un Paese diviso e stremato da anni di dittatura e di conflitti bellici.Per la prima volta nella storia italiana veniva data alle donne la possibilità di eleggere e di farsi eleggere, di contare veramente, di prodigarsi per l'edificazione di una Nazione più equa e rispettosa dei diritti di tutti, riconoscendo principi e valori fondanti la nostra medesima carta costituzionale, quali l'uguaglianza di fronte alla legge, la parità di trattamento economico tra uomini e donne in ambito lavorativo, nonché il delinearsi di una concezione più moderna della famiglia e dell'istituto giuridico del matrimonio.Il convegno verrà aperto dall'intervento della senatrice Paola Binetti, segretario della Presidenza del Senato, a cui seguiranno quelli di numerosi e autorevoli studiosi, rappresentanti di alcuni tra i più noti e prestigiosi atenei italiani.