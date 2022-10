Attivisti clima, pomodoro contro la 'Ragazza con l'orecchino di perla'

Nuova clamorosa protesta ambientalista contro unʼopera dʼarte. Stavolta gli attivisti di 'Just Stop Oil' hanno imbrattato il celebre dipinto di Johannes Vermeer 'Ragazza con lʼorecchino di perla' al Museo Mauritshuis dellʼAia.Dopo Claude Monet Vincent Van Gogh , Sandro Botticelli e Leonardo da Vinci, oggi è dunque toccato a Johannes Vermeer. Almeno tre attivisti sono entrati in azione nel museo dell'Aja, due di loro si sono incollati al dipinto e gli hanno lanciato contro una scatola di passata di pomodoro. Fortunatamente, l'opera d'arte è protetta da un vetro e apparentemente non è stata danneggiata, secondo quanto ha fatto sapere il Mauritshuis. I tre ecologisti sono stati arrestati, ma uno di essi ha ripreso tutta la scena che poi è ovviamente finita online sui social media, diventando presto virale.

