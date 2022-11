Aviva Endean e Peter Knight presentano i loro nuovi album a Bologna

Domenica 20 novembre alle 19.30 al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo in via San Vitale

Domenica 20 novembre, sul palco del Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo di Bologna, gli acclamati musicisti australiani Aviva Endean e Peter Knight presentano in prima italiana i loro nuovi album, di recente pubblicazione per l’etichetta Room40. Endean e Knight si esibiranno in due set distinti a partire dalle 19.30.



I nuovi lavori di Aviva Endean e Peter Knight si immergono a fondo nelle possibilità offerte da un uso non convenzionale degli strumenti e dall’approccio elettroacustico. Endean è una virtuosa del clarinetto, con un inconfondibile linguaggio solistico creato preparando e aumentando i suoi vari strumenti a fiato con altoparlanti in miniatura, pedali, canne. Knight ha sviluppato un linguaggio lussureggiante per la tromba, che attinge al filo creativo messo in moto per lo strumento da Jon Hassell. Usa delay, loop di nastro e registrazioni sul campo per creare un proprio mondo sonoro distintivo. Endean e Knight condividono una lunga storia in comune, avendo suonato assieme in diversi gruppi nel loro Paese ed essendosi esibiti ripetutamente in tour internazionali con la Australian Art Orchestra.

Stefano Soranna





