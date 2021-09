Bergamo, per due giorni diventa capitale dell’acquarello

Storie ad Acquerello è il festival che trasporterà la città di Bergamo nell’atmosfera velata di questa tecnica pittorica. Nelle giornate del 25 e del 26 settembre si ritroveranno alcuni tra i più noti artisti del settore, promuovendo, mediante incontri, mostre e dimostrazioni, la conoscenza di un ramo della pittura ancora tutto da scoprire. Storie ad Acquerello è un progetto che nasce dalla passione e dalla determinazione di Laura Cortinovis, insegnante, illustratrice e autrice di libri per l’infanzia, coadiuvata dall’associazione Spazio Cam e dallo store online MomArte.Nel suo BluLab a Bergamo, Laura crea mondi e personaggi con la tecnica dell'acquerello che rappresenta per lei il modo più facile per rendere visibili i sogni. Ha frequentato corsi organizzati dalla Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede e da altre organizzazioni del settore. Lavora come freelance per case editrici e brand italiani.Il programma di Storie ad Acquerello vede tra gli ospiti confermati alcuni tra i nomi di maggior rilievo nel mondo dell’illustrazione e dell’acquerello. Artisti e professionisti pronti a mettere a disposizione del pubblico le loro competenze e i loro lavori grazie ad un fitto programma di incontri, mostre, workshop e dimostrazioni. Tra i tanti che hanno aderito all’edizione 2021, anche gli illustratori Giovanni Manna e Alessandro Sanna e l’autrice Giusi Quarenghi, vincitori negli anni passati del premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi dell’annata editoriale, ai loro autori, illustratori ed editori. E poi Cecilia Cavallini, Marina Cremonini, Lucia De Marco, Morena Forza, Gianluca Garofalo, Margherita Leoni, Laura Manaresi, Lorenzo Naia, Alessandra Nardotto, Anna Paolini, Lorenza Ravasio, Roberta Rossetti, Valentina Scagnolari, Daniel Torrent, Daniela Volpari, Lucio Schiavon, oltre naturalmente a Laura Cortinovis.