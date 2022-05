Bologna, al via la 32esima edizione di AngelicA Festival

L’apertura della 32esima edizione di AngelicA, domani, sabato 7 maggio alle 20.30, con la collaborazione del Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna, è affidata a uno dei più singolari compositori viventi, Christian Wolff (nel 1959, giovanissimo, era già membro della leggendaria New York School formata con Morton Feldman, Earle Brown e John Cage), che torna al festival dopo i concerti monografici a lui dedicati nel 2013.Ad accompagnarlo, due collaboratori di lunga data − la percussionista Robyn Schulkowsky e Joey Baron, il funambolico batterista dei Naked City e dei Masada di John Zorn −, insieme a una speciale Angelica orchestrA, formata per l’occasione da docenti e studenti del Conservatorio di Bologna, guidati da Walter Zanetti.Il programma, dal tentetto al solo, ruota attorno a due brani composti appositamente per Bologna: Sveglia, per sette chitarre elettriche, e Roulette, per trio.Christian Wolff, nato nel 1934 a Nizza, vive negli Stati Uniti dal 1941. È compositore, insegnante e talvolta interprete. Ha studiato pianoforte con Grete Sultan e composizione, brevemente, con John Cage, nella cui compagnia insieme a Morton Feldman, David Tudor e Earle Brown trovò incoraggiamento e ispirazione, come avvenne successivamente in compagnia di Frederic Rzewski e Cornelius Cardew. Ha anche avuto una lunga collaborazione con Merce Cunningham e la sua compagnia di ballo. Come improvvisatore ha suonato con Christian Marclay, Eddie Prevost, Takehisa Kosugi, Keith Rowe, Ikue Mori, Steve Lacy, Larry Polansky e Kui Dong, tra gli altri. Classicista di formazione accademica (greco e latino), ha insegnato a Harvard e, dal 1971 al 1999, al Dartmouth College.