Bottura ancora al top: confermate le tre stelle Michelin

Modena ancora in vetta alla cucina italiana. L’Osteria Francescana di Massimo Bottura anche quest’anno ha infatti ricevuto le tre Stelle Michelin. Del resto gli undici ristoranti Tre Stelle Michelin sono stati tutti confermati oggi, alla 67esima edizione della Guida Michelin.Insieme a Bottura la triplice stella va a Enrico Bartolini al Mudec, Milano; Uliassi, Senigallia (AN); Da Vittorio, Brusaporto (BG); Piazza Duomo, Alba (CN); St. Hubertus Rosa Alpina, San Cassiano (BZ); Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (MN); Le Calandre, Rubano (PD); Enoteca Pinchiorri, Firenze; Reale, Castel di Sangro (AQ); La Pergola, Roma.Nella classifica della stelle per regioni la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti nella 'rossa' e 4 nuovi stellati. La Campania si aggiudica invece il record annuale di novità, ben sette, issandosi al secondo posto con 48 ristoranti.

