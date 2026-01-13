Carpi, la 'crealtà' di Alessandro Bergonzoni al teatro Comunale

Sabato 17 gennaio, alle 21, per la rassegna L’Altro teatro, è di scena in Teatro Comunale a Carpi Alessandro Bergonzoni con “Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)”, il nuovo spettacolo che segue il lunghissimo tour di “Trascendi e Sali”.

Con questa nuova opera, l’artista bolognese allestisce un luogo scenico, multifunzionale – “un’asta dei pensieri dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta” – e prosegue la sua ricerca artistica nei territori che in questi anni lo hanno visto partecipare attivamente in prima persona ad avvenimenti artistici e sociali, applicando fattivamente la “congiungivite”.

Un’altra cifra bergonzoniana, insieme alla scrittura comica, in questo nuovo allestimento è la “crealtà”, un’altra sua invenzione che esplicita, in n pensiero che si fa neologismo, la vera tensione morale di questo artista unico: il tentativo di ricreare una realtà che non solo non ci basta più ma che possiamo/dobbiamo reinventare giorno per giorno alla ricerca di un futuro di pace assoluta e definitivamente più accogliente. Quindi “Arrivano i Dunque” perché i tempi sono colmi e, come si chiede Bergonzoni: “Manca poco? Tanto è inutile? Non per niente tutto chiede!”.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.