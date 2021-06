Carpi, Marylin Fusco alla chiusura dell'anno sociale Leo Club

L'anno sociale Leo Club di Carpi si chiude domani sera al ristorante Sporting di via delle Trecciaiole con la partecipazione della ex vicepresidente della Regione Liguriache presenterà il suo libro, scritto con Massimo Frasson, “L’Alchimia del Consenso. Strategie di comunicazione politica vincente”, Aker edizioni. L’incontro tra la Fusco, laureata in giurisprudenza ed esperta in comunicazione, e Frasson, avvocato anche lui esperto in comunicazione, ha prodotto un volume originale sulla comunicazione politica che si pone come un manuale di strumenti e tecniche per una comunicazione politica vincente. 'Oggi la comunicazione è tutto vale in politica come in qualsiasi altro settore - spiega l'autrice - Dalla mia esperienza politica ho imparato che la politica non è improvvisazione ma una vera e propria scienza e la comunicazione è il mezzo per fare giungere messaggi chiari contro la disaffezione e l'allontanamento degli elettori. Oggi troppo spesso i cittadini si sentono usati solo al momento del voto e il contatto con gli eletti è virtuale e solo apparente. Per questo uno dei primi strumenti concreti per ritornare a una centralità della politica credo sia il ritorno al modello delle preferenze, anche su base nazionale. Tra le pagine del libro è possibile trovare, come in uno scrigno, tanti suggerimenti e molte chicche applicabili per chi vuole cimentarsi nel campo della politica. E' evidente infatti come in politica il prodotto sia la persona, che viene prima del partito, per questo a ogni persona che mi chiede che strada intraprendere per entrare in politica rivolgo tre domande: Perchè lo fai? Quale è il tuo obiettivo e perchè le persone dovrebbero votarti? Occorre più preparazione e meno improvvisazione più comunicazione concreta e meno politichese. La politica è una cosa seria non un circo, servono persone responsabili e non affabulatori e incantatori di serpenti'.'L'alchimia del consenso può aiutare quindi sia chi vuol capire cosa c'è dietro alla comunicazione dei politici sia chi vuole mettersi in gioco scendendo in campo alle prossime scadenze elettorali, ma soprattutto a scegliere in maniera più consapevole in futuro da chi vogliamo farci governare - chiude la Fusco - nella consapevolezza che il segreto per avere successo quotidianamente e nella vita risiede nell'arte della mediazione unita, come detto, ad una buona comunicazione'.Il ricavato della serata Leo Club di domani sarà devoluto a favore dell'istittuto scolastico Figlie della Provvidenza di Santa Croce.