Concerti: Daniel Harding apre la stagione del comunale

Sara' la bacchetta di Daniel Harding, uno dei piu' noti direttori d'orchestra del mondo, ad aprire la stagione concertistica del Teatro Comunale 'Luciano Pavarotti' di Modena. Mercoledì, dalle ore 20.30 il direttore inglese e la Chamber Orchestra of Europe proporranno al pubblico modenese le 'Danze slave' di Antonin Dvorak e la Seconda Sinfonia di Johannes Brahms.Harding 'e' stato assistente di Claudio Abbado alla Filarmonica di Berlino, con cui ha debuttato nel 1996, e' direttore musicale della Swedish Radio Symphony Orchestra e dell'Orchestre de Paris ed e' stato onorato con il titolo a vita di Conductor Laureate della Mahler Chamber Orchestra'. Inoltre, 'collabora regolarmente con i Wiener Philharmoniker, il Royal Concertgebouw, i Berliner Philharmoniker, la Sinfonica della Radio Bavarese e la Filarmonica della Scala'. Nel suo curriculum non mancano poi le produzioni operistiche, visto che Harding e' stato molte volte 'ospite di produzioni del Teatro alla Scala' e ha diretto 'Ariadne auf Naxos', 'Don Giovanni' e 'Le nozze di Figaro' al Festival di Salisburgo con i Wiener Philharmoniker, oltre a 'numerose opere per teatri come la Royal Opera House Covent Garden di Londra e la Bayerische Staatsoper'.Il direttore inglese, che vanta anche 'registrazioni per l'etichetta Deutsche Grammophon, tra cui la Sinfonia n. 10 di Gustav Mahler con i Wiener Philharmoniker e i 'Carmina Burana' di Carl Orff con la Sinfonica della Radio Bavarese', nel 2002 e' stato premiato con il titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dal Governo francese, e nel 2017 ha ricevuto quello di Officier Arts et Lettres. La Chamber Orchestra of Europe, fondata nel 1981, conta invece 'oltre 250 incisioni, alcune vincitrici di riconoscimenti internazionali, fra cui due Grammy e tre Premi 'Record of the year' della rivista Gramophone'.