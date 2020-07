Confermato il festival filosofia: 100 appuntamenti sul tema 'macchine'

Tutto confermato. Il Festival Filosofia 2020 si svolgerà, pur nel rispetto delle regole del distanziamento, con le caratteristiche di sempre, ovvero in presenza, che per quanto riguarda l'evento che ogni hanno sfiora le 200 mila persone, significa in piazza. Anzi, nelle piazza: di Modena, Carpi e Sassuolo.In attesa della presentazione del 15 luglio del programma dettagliato degli eventi, è certo che saranno più di cento, gratuiti in tre giorni di Festival, che avrà come suo filo conduttore. Oltreaffidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, spettacoli, iniziative per bambini e cene filosofiche, tutto in presenza e in sicurezza, secondo le norme anticovid: è ciò che propone la ventesima edizione deldi Modena, Carpi, Sassuolo, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre in 40 luoghi delle tre città.La manifestazione è organizzata dal 'Consorzio per il festival filosofia'.