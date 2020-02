Conta che ti conto... attesa per la Notte del racconto

sera alle 21 alla Casa delle Storie di Reggio Emilia in occasione della Notte dei Racconti e come prologo a Reggionarra è in programma il rito di narrazione partecipato Conta che ti conto nella Notte del Racconto, a cura di Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa.





«C'è una scintilla antica che si accende ogni volta che si racconta una storia, che la si legge con qualcuno, che le si dà corpo con la voce. Questo accadrà a partire da Reggio Emilia, nello spazio intimo di ogni casa, e negli spazi pubblici di alcune scuole e biblioteche e alla Casa delle Storie» suggerisce l’ideatrice del progetto Monica Morini «Abbiamo tutti bisogno di ritrovarci sotto un tetto di storie, di allenare la nostra umanità, dentro la relazione d’ascolto. Ogni azione culturale è una piccola rivoluzione. Abbiamo bisogno di rivoluzioni che aprano pacificamente i confini delle case. Lo spazio sacro, dalla notte dei tempi, si accende intorno a un fuoco di storie».





Venerdì