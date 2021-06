Dams-8: i fratelli De Nigris, una curiosa factory di cinema Super8

Il calendario di DAMS50, il programma di appuntamenti culturali che celebra i primi 50 anni del DAMS di Bologna, organizzato dal Dipartimento delle Arti di Bologna, prosegue martedì 15 giugno alle 21.30 nel Chiostro di Santa Cristina (piazzetta G. Morandi 2, prenotazione obbligatoria su dams.it) con DAMS-8, una serata promossa da Home Movies, in collaborazione con Biografilm Festival.Aarriva a Dams50 la storia di una curiosa factory di cinema Super8, nata al DAMS da un gruppo di creativi: i fratelli Alessio e Fulvio De Nigris e altri amici, come Pongo e Roberto - non ancora 'Freak' - Antoni. Furono in tanti nei primi anni 70 a credere nell’utopia autarchica del Super8, poi pochi proseguirono: “Moretti non nasce dal nulla, io avrei voluto fare cinema e invece ho fatto il medico” (Alessio De Nigris).Introduzione di Home Movies e Giacomo Manzoli, con Fulvio e Alessio De Nigris.