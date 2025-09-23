Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Labirinti d'inchiostro di Marzia Venturelli: un viaggio poetico

Labirinti d'inchiostro di Marzia Venturelli: un viaggio poetico

L'evento vedrà la partecipazione dell'autrice Marzia Venturelli, insieme a Corrado Roscelli speaker di radio attiva Nonantola e Francesca Totaro

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Il libro 'Labirinti d'inchiostro' di Marzia Venturelli, edito da Bertoni, è una raccolta di poesie che si distingue per la sua capacità di coniugare parole e narrazione. Le poesie di Venturelli nascono da un'esperienza autobiografica di osservazione, offrendo al lettore un'esperienza coinvolgente di lettura. Leggere queste pagine è come entrare in punta di piedi nel mondo interiore di qualcuno che non ha paura di mostrarsi fragile, che ha vissuto la vita a pieno, anche nei suoi silenzi. Ogni poesia è una carezza, un urlo, una confessione. E in ognuna di esse, c'è un frammento di noi. Il libro sarà presentato presso la libreria Feltrinelli di Modena in via Cesare Battisti 17, il 26 settembre alle 18. L'evento vedrà la partecipazione dell'autrice Marzia Venturelli, insieme a Corrado Roscelli speaker di radio attiva Nonantola e Francesca Totaro, autrice di canto d'acqua, che discuteranno delle poesie e della loro ispirazione .

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città

Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio Tangerini

Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio Tangerini

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Festival filosofia, giornata clou: il programma di sabato 20 settembre

Festival filosofia, giornata clou: il programma di sabato 20 settembre

Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

L'oca gigante e altre meraviglie, a Modena la mostra di Paolo Ventura

L'oca gigante e altre meraviglie, a Modena la mostra di Paolo Ventura