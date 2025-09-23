Labirinti d'inchiostro di Marzia Venturelli: un viaggio poetico

Il libro 'Labirinti d'inchiostro' di Marzia Venturelli, edito da Bertoni, è una raccolta di poesie che si distingue per la sua capacità di coniugare parole e narrazione. Le poesie di Venturelli nascono da un'esperienza autobiografica di osservazione, offrendo al lettore un'esperienza coinvolgente di lettura. Leggere queste pagine è come entrare in punta di piedi nel mondo interiore di qualcuno che non ha paura di mostrarsi fragile, che ha vissuto la vita a pieno, anche nei suoi silenzi. Ogni poesia è una carezza, un urlo, una confessione. E in ognuna di esse, c'è un frammento di noi. Il libro sarà presentato presso la libreria Feltrinelli di Modena in via Cesare Battisti 17, il 26 settembre alle 18. L'evento vedrà la partecipazione dell'autrice Marzia Venturelli, insieme a Corrado Roscelli speaker di radio attiva Nonantola e Francesca Totaro, autrice di canto d'acqua, che discuteranno delle poesie e della loro ispirazione .

