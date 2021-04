Dams50, in streaming Stefano Bartezzaghi e Romeo Castellucci

Il calendario di DAMS50, il programma di appuntamenti culturali, online e in presenza, che celebra i primi 50 anni del DAMS di Bologna, organizzato dal Dipartimento delle Arti di Bologna, prosegue con un doppio appuntamento in streaming: lunedì 12 aprile alle 18 con il giornalista Stefano Bartezzaghi e giovedì 15 aprile con il regista Romeo Castellucci, sempre alle 18.Giornalista e scrittore, intellettuale ed esperto di enigmistica, Bartezzaghi ripercorre i momenti salienti della sua formazione nelle aule del Dams: dalla laurea con Umberto Eco, fino ai suoi attuali interessi che spaziano dalla lingua italiana all'umorismo ai giochi di parole in rapporto alla letteratura e alla politica. In dialogo con: Anna Maria Lorusso e Gino Ruozzi. Tra i maggiori registi teatrali contemporanei, Romeo Castellucci è fondatore della Societas Raffaello Sanzio, laureato ad honorem al Dams nel 2015. In dialogo con: Matteo Casari, Piersandra Di Matteo e Enrico Pitozzi.