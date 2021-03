Dams50, è la volta di Chiara Alessi

Il calendario di DAMS50, il programma di appuntamenti culturali, online e in presenza, che celebra i primi 50 anni del DAMS di Bologna, organizzato dal Dipartimento delle Arti di Bologna, prosegue il 31 marzo alle 18 con Chiara Alessi che parlerà di cultura materiale, di design e della sua ormai celebre rubrica #designinpigiama, intervistata da Anna Rosellini e Francesco Spampinato.Chiara Alessi (1981) si occupa di cultura materiale e design, su cui scrive, tiene lezioni e, quando si può, cura mostre. È docente a contratto al Politecnico di Milano. Ha pubblicato i saggi Dopo gli anni Zero. Il nuovo design italiano (Laterza, 2014), Design senza designer (Laterza, 2016), Le caffettiere dei miei bisnonni (Utet, 2018) e Prince. Il corpo del figlio con Marius Ani Olulakolè (People, 2020). La sua rubrica Twitter lanciata nel 2020 in pieno lockdown, #designinpigiama, alla fine ha totalizzato una novantina di puntate con milioni di visualizzazioni, ma soprattutto è stata l’occasione, per una comunità che cresce di giorno in giorno, per interagire, aggiungendo dettagli storici o aneddoti personali alla storia collettiva. Nel 2021 è uscito il suo ultimo saggio che raccoglie alcune di queste storie: 'Tante care cose' (Longanesi).