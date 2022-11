Doccia gelata per Modena: lo show di Tiziano Ferro trasloca a Bologna

Doccia gelata per Modena che perde lo show di Tiziano Ferro previsto per luglio del prossimo anno. A darne notizia è lo stesso cantante sui suoi canali social. Ricordiamo che il concerto, originariamente annunciato per l’estate 2020 , venne rinviato per Covid al 2023. Ora l'addio all'appuntamento modenese.'Lo show di Tiziano Ferro previsto l’11 luglio 2023 presso lo Stadio Braglia di Modena, viene spostato nello stesso giorno presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna - si legge -. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova location. I biglietti acquistati per lo Stadio Braglia verranno ricollocati nello Stadio Dall’Ara, mantenendo lo stesso valore di acquisto originario. Le ricollocazioni dei posti numerati verranno comunicate entro un mese dallo show, sia tramite e-mail diretta per chi ha acquistato online, sia sui siti delle biglietterie di riferimento (Tickemaster, Ticketone, Vivaticket) e sulla pagina www.livenation.it/tizianoferro, per chi ha acquistato nei punti vendita autorizzati'.