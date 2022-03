Domani Mike Cooper in concerto a Bologna

È affidata a Mike Cooper la chiusura della stagione 2021/2022 del Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo in via San Vitale 63 a Bologna, che domani, giovedì 24 marzo, alle 19.00, presenterà Spirit Songs, Island Gardens and the Post Diluvian Future per chitarra Lap Steel, elettronica, voce e video. Il mutamento è sempre stato cifra stilistica di Mike Cooper: agli esordi, è stato un perfetto esponente del “blues revival” inglese, raccoltosi sotto l’esempio di Alexis Korner, tanto che (narra la leggenda) gli venne proposto anche di entrare nei Rolling Stones. Ma passato il primo album del ‘69, già dall’anno seguente in Trout Steel cominciamo a trovare musicisti come Mike Osborne, Harry Miller, John Taylor, Roy Babbington, diventando poi, alla fine della decade, una presenza fissa nell’ambiente della free improvisation inglese.Crea nel 1999 la propria etichetta di cdr Hipshot, per la quale inizia a produrre i soundscapes ambiental-elettronici. A lungo residente a Roma, vi forma il trio Truth and The Abstract Blues con Fabrizio Spera e Roberto Bellatalla, e vari progetti per ensemble di improvvisatori italiani (tra cui un omaggio a Sun Ra trasmesso da Rai Radio Tre, e una Oktober Orchestra che sonorizza Que Viva Mexico di Ėjzenštejn).