Festival Filosofia: il programma di sabato

Proseguono anche sabato le lezioni magistrali e gli eventi della 22esima edizione del Festival Filosofia nelle piazze di Modena, Sassuolo e Carpi: da Cacciari a Dionigi, Galli, Marzano, Sini e, al loro debutto, Jörg Tremmel, Lea Ypi e Walter Scheidel. Si continua poi la sera con reading, performance, spettacoli, concerti e mostre.E' il filosofo Carlo Galli ad inaugurare il ciclo delle lezioni magistrali: sabato mattina parlerà di pace e guerra in 'Le vicende della guerra giusta' (, Piazza Grande, ore 10:00), dopo sarà il turno del professore Ivano Dionigi che ripercorrerà le varie configurazioni del rapporto tra giustizia e politica tra Atene e Roma (Modena, Piazza Grande, ore 11:30).invece il professore Enrico Cerasi illustrerà, nella lezione magistrale 'Grazia' come la giustizia non possa rinunciare a un carattere eccedente, tipico appunto della grazia, che indica come la remissione abbia sempre implicazioni di gratuità e dono (Carpi, Tenda di Piazzale Re Astolfo, ore 10:00).Piazzale della Rosa, ore 11:30). Nel pomeriggio Jörg Tremmel nella lezione 'Un contratto tra generazioni' parlerà delle costituzioni contro la tirannia del presente interrogandosi su quale rappresentanza politica delle generazioni future è possibile delineare alla luce del modello delle 'costituzioni flessibili', nel sottile equilibrio tra leggi fondamentali e riforme costituzionali?(Lectio 'Gruppo Hera', Modena, Piazza Grande, ore 15).Sarà invece Lea Ypi a parlare di 'Giustizia storica', riconciliarsi col passato individuale e collettivo ('Lectio Bper Banca', Modena, Piazza Grande, ore 16:30). A chiudere il pomeriggio modenese, la scrittrice Michela Marzano intraprenderà un viaggio nella 'memoria', anche titolo del suo intervento, come riappropriarsi del vissuto e fare i conti col passato ('Lectio Rotary Club Gruppo Ghirlandina', Modena, Piazza Grande, ore 18:00). La lezione sarà trasmessa anche il diretta web. A Carpi, nel pomeriggio si parlerà di 'Giudizio penale', tra illusioni punitive e finalità rieducative con Gabrio Forti (Carpi, Tenda di Piazzale Re Astolfo, ore 15:00). A seguire l'intervento d Paola Giacomoni con 'Rabbia', tra espressione dell'offesa e genesi del risentimento (Carpi, Piazza Martiri, ore 16:30). Chiudono il ciclo delle lezioni pomeridiane nella città dei Pio, Massimo Cacciari e Natalino Irti con 'Passione per la giustizia' dove i due filosofi discuteranno in un duetto un caso letterario - il 'Michael Koolhaas' di Heinrich von Kleist - che ne rappresenta un modello: nella novella la domanda di giustizia e la ricerca di un giudice a Berlino si tramutano in tragedia (Carpi, Piazza Martiri, ore 18:00). A Sassuolo Riccardo Staglianò terrà una lezione sulla 'Diseguaglianza gigacapitalistica' illustrando come, l'evoluzione economica delle piattaforme ha generato delle 'giga-diseguaglianze senza precedenti che rischiano di mettere in forte difficoltà tanto il mercato quanto la democrazia (Sassuolo, Tenda di Piazzale Avanzini, ore 15:00). Sarà Stefano Massini a parlare di 'Vita e destino', ovvero, possiamo diventare ciò di cui siamo capaci? (Sassuolo, Piazzale della Rosa, ore 16:30). Di innocenza, al di là del dualismo, tra demoni malvagi e vittime assolute ne parlerà Simona Forti (Sassuolo, Piazzale della Rosa, ore 18:00). Due appuntamenti anche la sera, il primo dedicato alla 'Vulnerabilità', tra percezione e riconoscimento giuridico con Gianfrancesco Zanetti (Carpi, Tenda di Piazzale Re Astolfo, ore 20:30) e il secondo invece incentrato sul Covid-19 e sugli effetti della pandemia su diseguaglianza e ingiustizia. Ne parlerà Walter Scheidel (Sassuolo, Tenda di Piazzale Avanzini, ore 20:30).Non mancano, oltre alle lezione, anche gli eventi collaterali: da non perdere i laboratori aperti a tutti come quello curato dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Modena e Sede Nazionale 'Diritti...verso la giustizia. Con AISM contro ingiustizie e discriminazioni' dove si andranno ad esplorare i concetti di ingiustizia e discriminazione fino ad arrivare alla presentazione della 'Carta dei Diritti delle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate' (Modena, Abbazia di San Pietro - chiostro, ore 10.30-12; 15-16.30). Si 'giocherà' invece con il laboratorio, promosso dal Centro Servizi Volontariato Terre Estensi 'Sbilanciamoci. E tu, da che parte stai?', dove, grazie a un'installazione-bilancia messa a disposizione dal Museo della Bilancia di Campogalliano sarà possibile giocare ad indovinare il peso di determinate misure che i cittadini si troveranno davanti (Modena, Piazza Matteotti, sab 17 ore 16-19, dom 18 ore 10-13; 16-19). A Carpi invece si potrà partecipare al workshop 'Ricucire lungo i bordi', uno spazio per un dialogo libero, rispettoso e generativo sul tema della giustizia intergenerazionale, organizzato secondo il metodo dell'Open Space Technologye tramite installazioni artistiche(Carpi, Spazio Giovani Mac'è!, ore 15.30-19.30). A Sassuolo, nel pomeriggio si potranno visitare i locali delle ex carceri mandamentali, in una visita guidata condotta dallo storico Luca Silingardi 'Quel che resta del carcere' (Municipio di Sassuolo, ore 15.30; 16; 16.30; 17; 17.30; 18). Spazio anche alle performance teatrali come quella a cura di Peso Specifico Teatro e in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Modena e InvaderStudio 'Nessun passo senza impronta. Vittime della violenza di genere' un'installazione audiovisiva contro la violenza sulle donne (Modena, SpazioF-Fondazione di Modena, ore 11-13; 17-19). In programma poi tanti spettacoli e reading: a Modena Don Luigi Ciotti e Gad Lerner dialogheranno sul tema 'Per una società libera. Lotta alle mafie e giustizia sociale', per capire come avere una società libera dalle mafie, dalle diseguaglianze e dalle ingiustizie, attraverso corresponsabilità e impegno civile (Modena, Piazza XX Settembre - tenda, ore 20.30). A Carpi alle 21, presso il Teatro Comunale, 'Giusto e perfetto' insieme a Federico Capitoni che affronterà il tema del rapporto contrastante dell'uomo con la giustizia mentre alle 22, in Piazza Martiri, Gianrico Carofiglio farà un intervento sui processi di empatia e la capacità di creare coesione sociale e sanare ferite con 'La sopravvivenza del più gentile'. Infine, a Sassuolo, Filippo Neviani, in arte Nek, dialogherà con Paola Saluzzi in 'A cuore aperto' portando la testimonianza dell'esperienza di sofferenza attraversata durante un infortunio alla mano, per esplorare l'abisso della vulnerabilità e il suo lato più luminoso, tra empatia e solidarietà.dal laboratorio per famiglie e bambini (0-14 anni) 'Insieme ci ripariamo', dalle 9:30 alle 12:30 al parco Vistarino a Sassuolo dove tutta la famiglia potrà fare esperienza di riparazione e recupero a 'Il filo della speranza' narrazione per ragazze e ragazzi a partire dai 14 anni che nasce da una storia vera e racconta le battaglie femminili per il lavoro condotte in Sicilia alla fine degli anni '60 (Modena, a cura e presso la Biblioteca Civica Antonio Delfini, sabato 17 alle 11).Oltre trenta le mostre proposte in occasione del festival da un'ampia rete di istituzioni artistiche pubbliche e gallerie private. Tra queste, da non perdere: 'Solo la magia' con le fotografie di Ferdinando Scianna che raccontano la tradizione tessile a Carpi (Palazzo dei Pio, dalle 10 alle 23) e quella degli artisti newyorchesi Eva & Franco Mattes dal titolo 'Most to least viewed' presso i locali della Fondazione Arti Visive di Modena dove gli artisti creeranno uno spazio immersivo e interattivo dove si andranno a fondere tra loro elementi reali e tecnologie digitali (Inaugurazione domani alle ore 18:00).