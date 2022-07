Festival Filosofia sulla Giustizia libero e senza restrizioni

Oltre 200 appuntamenti gratuiti e 53 lezioni magistrali nelle piazze e nei luoghi di Modena, Carpi e Sassuolo che dopo essere state blindate, rinchiuse, rese esclusive ai possessori di Green Pass e paradossamente non libere proprio nell'edizione in cui si celebrava la libertà, quest'anno saranno riaperte con accesso libero, senza restrizioni. Almeno questo è l'auspicio e la previsione del Direttore del Festival Daniele Francesconi, durante laa prima conferenza stampa sull'edizione 2022 in corso nel chiostro del palazzo dei Musei a Modena.'Giustizia' il tema scelto per l'edizione di quest'anno in programma dal 16 al 18 settembre. Giustizia come riparazione ha affermato lo stesso Francesconi e per mettere ordine alla complessità ha affermato il filosofo Massimo Cacciari, componente del Comitato scientifico. Una giustizia intesa come principio ordinatore in società interessate da una ricostruzione materiale e spirituale.'La questione della giustizia riguarda temi di redistribuzione, ma anche criteri di accesso, tra merito, competenze e tutele. Tema non solo filosofico e politico, ma anche teologico, per eccellenza, il discorso della giustizia interseca il suo rapporto con la legge e la pena, ivi incluse le questioni di riconoscimento' - hanno sottolineato gli organizzatori.Notizia in aggiornamento con il programma completo dell'edizione 2022 del Festival