Festival Mundus: Musica senza confini a Reggio e Modena

In cartellone ci sono due tributi a Fabrizio D’André, uno da parte del pianista Danilo Rea, l’altro da Mauro Pagani a quarant'anni dall’album scritto a quattro mani, Crêuza de Mä; mentre il nuovo progetto di Paola Turci e Gino Castaldo passerà in rassegna - con parole e musica - i mostri sacri della musica italiana come Lucio Dalla, Pino Daniele, Franco Battiato e tanti altri. Ritroveremo il connubio di musica e parole anche nello storytelling in cui l’inconfondibile voce di Ginevra Di Marco incontra le poesie di Franco Arminio. Artisti internazionali faranno ritorno a Mundus: sono molto attesi gli ipnotici ritmi di Bombino, musicista nigeriano di etnia tuareg considerato la stella del desert blues; il ritmo pulsante e il virtuosismo del batterista indiano Trilok Gurtu lasceranno un altro ricordo indelebile nel pubblico; mentre, la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza - molto apprezzata nella scorsa edizione in solo - ci porterà con il suo ensemble in America latina. Un nuovo approdo a Mundus per Manou Gallo, cantante e bassista ivoriana che ci condurrà in un viaggio ritmico nel continente nero. Non mancheranno i capisaldi del jazz nostrano, come la tromba di Fabrizio Bosso che incontra il contrabasso di Daniele Sorrentino e la batteria di Lorenzo Tucci; e la voce di Peppe Servillo che si unisce alla chitarra di Cristiano Califano.

Stefano Soranna