Festival Mundus, protagonisti i sassofonisti de la Toscanini next sax

Cinque giovani ma già affermati sassofonisti componenti di una delle formazioni orchestrali più note d’Italia alle prese con brani di famosi autori di musiche da film ma non solo. Con il concerto de La Toscanini NEXT Sax Quintet dal titolo “Take Five” continua la 25^ edizione del Festival Mundus organizzato da ATER Fondazione, il terzo appuntamento in programma a Carpi nella splendida cornice del Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online



Sul palco ci saranno Andrea Coruzzi al sax soprano e bandoneon, Alessandro Salaroli e Luca Crusco al sax contralto, Ethan Bonini al sax tenore ed Eoin Setti al sax baritono. Questo il programma: La Dolce Vita di Nino Rota con arrangiamento di Massimo Ferraguti; New York New York di John Kander; The Entertainer di Scott Joplin; Take Five di Paul Desmond; Lady Be Good di George Gershwin; Tango para mi hermana di Andrea Coruzzi; Blue Rondò à la Turk di Dave Brubeck; Oblivion di Astor Piazzolla. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale in piazza Martiri 72. La Toscanini NEXT è un progetto innovativo de La Toscanini in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della regione Emilia-Romagna. Nata per dare una formazione trasversale e un’opportunità di lavoro a giovani musicisti, è un’orchestra formata da 51 musicisti under 35 che nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna. Il suo è un percorso di Alta Formazione, fatto di teoria e pratica, con docenti d’eccellenza, che si fonde con l’attività concertistica. Unisce sonorità classiche al pop sinfonico; offre ai giovani orchestrali la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico e cameristico più impegnativo, affascinante e popolare della musica classica contribuendo alla sua diffusione e valorizzazione. Suo intendimento è di portare la musica nelle piazze, nei teatri, nei luoghi della cultura e della memoria per entrare nel tessuto connettivo del territorio e avvicinarsi al pubblico.