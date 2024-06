Fiorano, in piazza tornano le note della banda Flos Frugi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nata nel 2013 in seno all'Associazione di Promozione Sociale “Amici della Musica Nino Rota”, per mano del suo direttore artistico Mirco Bondi, la banda Flos Frugi (come il motto del comune di Fiorano) dal 2022 propone a ridosso del patrono della città, San Giovanni, il concerto col suo repertorio atipico per una banda di paese.Laddove infatti, in occasione dei concerti, le bande tradizionali si cimentano con un repertorio classico riadattato per banda, la Flos Frugi presenta brani funk, rock, senza farsi mancare il jazz e le colonne sonore. Il tutto con arrangiamenti originali per banda realizzati dallo stesso Mirco Bondi.

Spazio dunque a brani standard jazz come “Pennsylvania 6-5000” o più marcatamente funk come “Gonna Fly Now” nella versione di Mynard Ferguson, passando per brandi di band come i Chicago, “Oye Como Va” di Tito Puente, o le colonne sonore di John Williams.La banda Flos Frugi è una delle tante realtà nate all'interno dell'Aps “Amici della Musica Nino Rota”, associazione attiva dal 1988 e promotrice di innumerevoli iniziative volte a diffondere la pratica e la conoscenza della musica. Fiore all'occhiello dell'associazione è l'Ensemble di Fiati “Nino Rota” di cui molti componenti fanno anche parte della banda. Ma l'associazione svolge anche l'attività di scuola di musica e al suo interno di recente ha visto nascere il quintetto “Combinazioni” ensemble misto di archi e fiati, ed è ripresa, dopo alcuni anni di stop, l'attività corale.La banda Flos Frugi è diretta dal Maestro Adriano Taccini e il concerto si terrà alle ore 21 di venerdi 21 giugno in piazza Menotti.