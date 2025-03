I Diathriba celebrano 30 anni di carriera con un concerto a Vignola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il prossimo sabato 22 marzo alle 21.30, i Diathriba, band originaria del modenese, festeggeranno il loro trentesimo anniversario con un concerto speciale al Circolo Arci Ribalta di Vignola. L'evento sarà l'occasione per presentare al pubblico il loro ultimo lavoro discografico, 'Le Nozze Nascoste', una raccolta di brani inediti e rarità demo risalenti al periodo 1993-1995. Le Nozze Nascoste è stato pubblicato nel maggio 2024 dall'etichetta Swiss Dark Nights. L'album comprende 15 tracce che spaziano tra rock, new wave ed elettronica, offrendo un viaggio sonoro nelle radici musicali della band. Questo evento rappresenta un momento significativo per i Diathriba e per tutti gli appassionati del genere, offrendo l'opportunità di rivivere le sonorità che hanno caratterizzato la scena musicale degli anni '90.

Stefano Soranna