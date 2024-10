'Il cinema invisibile': parte la rassegna al Filmstudio 7B

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Teemu Nikki crea un divertente buddy movie che si muove dalle parti del Martin McDonagh di 7 Psicopatici e In Bruges, in cui una coppia, composta da un uomo poco sveglio e da un cinico che ne approfitta, si ritrovano a fare i conti con realtà molto più grandi di loro. E proprio come nel caso dell’autore britannico, il perno fondamentale del film risiede in una sceneggiatura estremamente precisa. La vicenda è costituita infatti da un’alternanza di situazioni che stanno perfettamente salde tra di loro nonostante siano per lo più grottesche, se non addirittura assurde. Il martedì il film è in V.O. sottotitolata. Proiezioni alle 21, ingresso a 6 euro e 5 per gli Under 30.