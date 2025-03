Il Ribalta Experimental Film Festival torna con la quinta edizione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo il successo delle prime quattro edizioni del Festival e l’appuntamento del primo marzo 2025 dedicato a Ribalta Animata - sezione competitiva del REFF a cura di Roberto Paganelli (associazione OTTOmani), sul rapporto immagine e suono nel cinema d’animazione d’autore - dal 12 al 16 marzo e con un appuntamento speciale il 29 marzo torna fra Vignola, Savignano sul Panaro e San Cesario sul Panaro il Ribalta Experimental Film Festival, dedicato al cinema di ricerca internazionale. Diverse sezioni previste, a partire dagli omaggi: ad un maestro della sperimentazione audiovisiva quale Christian Lebrat e a due grandi autori contemporanei quali Richard Tuohy e Dianna Barrie.

Si conferma il Concorso principale - dedicato al meglio del cinema sperimentale internazionale, con 34 titoli da tutto il mondo - Limina - sezione dedicata ad un cinema che, pur non rinunciando alla narrazione, destruttura le nostre abitudini di spettatori, proponendo sguardi alternativi sul mondo e sul cinema - Proiezioni Speciali - fra cui spicca il 16 marzo, al Circolo Ribalta, la proiezione di Padrone dove sei (2019) di Carlo Michele Schirinzi, alla presenza dell’autore, e il 12 marzo, al Kinò Campus, di Apocalisse nel deserto (1992) di Werner Herzog, introdotta da Francesco Cattaneo.Diversi grandi ospiti internazionali: segnaliamo la presenza al Festival di Christian Lebrat, Richard Tuohy e Dianna Barrie per presentare i loro film. Grandi maestri in concorso con le loro nuove opere: Karel Doing e Philip Hoffman su tutti. Le proiezioni saranno ad ingresso libero, rivolte a tutti gli appassionati, e si terranno presso la sede del Circolo Ribalta, all’ex Lavatoio di Vignola, al Kinò Campus di San Cesario sul Panaro e al Cinema Bristol di Savignano sul Panaro. Di assoluto prestigio la giuria del concorso principale presieduta da Christian Lebrat. Accanto a lui: Federica Foglia, Sandra Lischi, Morgan Menegazzo, e Mariachiara Pernisa.