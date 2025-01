Incontro con Aris Felice, acconciatore personale di Berlusconi e Mike

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Che impatto ha avuto questa decisione sulla vostra attività?

'Non arrendersi mai e dare priorità al rapporto con il cliente basato sulla professionalità e sull'amicizia. Abbiamo costruito una clientela fedele, con generazioni di famiglie che si rivolgono a noi'.'Ci ha permesso di sviluppare una base di clienti più ampia e fedele. Ci impegniamo a far sentire tutti come amici in un ambiente accogliente'.'Mike Bongiorno è stato presentato a mio padre da mio zio, gli ha rinnovato la pettinatura, quella che tutti conosciamo. Fu subito un successo. Attraverso Mike, mio padre ha conosciuto poi Silvio Berlusconi ed è diventato anche il suo parrucchiere'.'Erano come una famiglia per me. Li conoscevo fin da piccolo perché mio padre me ne parlava spesso. Entrambi mi hanno sempre trattato con rispetto e gentilezza'.

'Mike era tranquillo e riservato, mentre Silvio aveva un forte carisma e un'empatia incredibile con le persone'.

Come sono cambiate le tendenze dell'hairstyling nel corso dei decenni?

'Negli anni '80, musicisti e cantanti erano i riferimenti. Successivamente, negli anni '90, le tendenze iniziarono a spostarsi; per le acconciature maschili, oggi i calciatori hanno una grande influenza'.

Hai parlato di Londra come hub globale per l'acconciatura. Cosa la rende così influente?

'Londra è una città diversa e multiculturale e questo si riflette nelle sue tendenze in fatto di acconciature. È un luogo in cui varie influenze si fondono e vengono reinterpretate, guidando l'innovazione nel settore'.

Qual è il consiglio più prezioso che tuo padre ti ha dato riguardo alla professione?

'Ha sottolineato l'importanza della precisione nel taglio. Diceva: 'Un taglio perfetto permette al cliente di modellare i propri capelli senza sforzo a casa'.

Offri un trattamento per capelli unico derivato dalle antiche pratiche dei nativi americani. Puoi dirci di più a riguardo?

'È una tecnica per bruciare le doppie punte utilizzando uno strumento speciale. Elimina le doppie punte senza tagliare i capelli ed è un trattamento che offro solo io in Italia'.

Qual è l'aspetto più gratificante del tuo lavoro?

'La soddisfazione di vedere i miei clienti felici dei propri capelli e del rapporto che ho costruito con loro in questi anni. È una testimonianza dei valori che mio padre mi ha instillato'.

Stefano Soranna