L'appennino e le sue genti, in un libro: presentazione a Polinago

'Storielle d'appennino, frammenti di memoria'. Si intitola così il libro scritto a meta' da Franca Gualmini e da Carla Berti, entrambe di Polinago. Si tratta di 34 racconti (storielle) e di 45 immagini di cui 30 realizzate appositamente per il libro. Illustrazione di Franca Gualmini, pittrice e scrittrice. Edito da Adelmo Iaccheri La Sorgente di Pavullo nel Frignano, sarà presentato domenica pomeriggio, 5 luglio, alle ore 17, in piazza libertà. Il libro racconta anche di vari personaggi particolari, realmente vissuti in alcuni comuni dell'Appennino: Polinago, Palagano, Lama Mocogno, Pavullo, Prignano e Riolunato



'Il libro racconta di un mondo fatto di antica saggezza popolare, superstizioni, leggende, usanze, abitudini, eccentricità che hanno fatto compagnia a generazioni di abitanti del nostro territorio, ma che

ormai stanno scomparendo. Carla e Franca ci propongono un viaggio della memoria alla ricerca delle nostre radici, ci svelano dei tasselli del mosaico della nostra identità' - scrive in prefazione la Professoressa Cristina Andreotti.

'Carla è un’artista green, crea collage polimaterici e insegna ai bambini a usare la fantasia per riutilizzare materiali di scarto.

Fin da bambina ha amato scrivere, nonostante si sia autodiagnosticata la dislessia, che a suo tempo le ha fatto avere qualche disavventura con la bacchetta della maestra (come leggerete in uno dei racconti). Oggi le piace scrivere soprattutto storie per bambini perché attratta dalla favola oltre la realtà:non stupisce quindi ritrovare nelle storie di questa raccolta la freschezza del punto di vista della bambina che è stata protagonista o testimone di quegli eventi o ha ascoltato la nonna raccontare.



'Le Storielle d’Appennino raccolte con dedizione da Franca Gualmini e Carla Ofelia Berti aprono un varco spazio-tempo che ci ricongiunge direttamente alle radici di un’Italia intima e misteriosa. Piccoli borghi, radure, paesaggi, e personaggi si illuminano giungendo a noi mutuati dalla trasmissione orale

trasformata in segno e disegno nelle ricche immagini allestite

per il volume e firmate da Franca Gualmini' - scrive nella presentazione il prof. Alfonso Fraia,

docente Accademia Belle Arti di Bologna

'Frammenti di memoria viva sedimentati nei ricordi, fanno luce su quelle storie minime, sul ruolo di quel passato impresso nel rapporto complesso e controverso, per molti versi mai risolto, che intreccia la storia individuale a quella collettiva'



In caso di pioggia al Palazzetto dello sport- il libro ha il patrocinio del Comune di Polinago -