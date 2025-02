Le maschere della vita: le opere di Rossano Ferrari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella splendida cornice dello storico e memorabile Hotel Canalgrande di Modena, si è svolto un vernissage unico nel panorama modenese, dal titolo: 'Le maschere della vita'. Un evento che ha saputo unire l'arte e la festa in maschera. L'arte rappresentata dalle bellissime opere di Rossano Ferrari. Le sue opere esplorano la relazione tra individuo, identità ed apparenza. Durante la serata il poeta scrittore Sergio Bevilacqua è intervenuto approfondendo l'opera dell'artista, ponendo l'accento su questo doppio mosaicismo che emerge nelle opere di Ferrari. Una di queste in particolare è stata esposta presso la Stazione Spaziale Internazionale russa (ISS).



Sempre nel contesto della serata è stata presentata la corona della regina Maria Beatrice D'Este, unica regina italiana in Inghilterra che, grazie a Laura Rebuzzi viene presentata in esclusiva per la città di Modena.

F. Barbieri